Love Island: Tränenreiche Trennung bei Chiara und Josua!

Chiara hat in den letzten Tagen festgestellt, dass sie und Josua doch kein perfektes Match sind. Schweren Herzens trennte sie sich gestern Abend von ihrem Couple-Partner. Für Josua brach eine Welt zusammen! "Chiara hat es gerade beendet. Ich habe die echt gemocht. Jetzt bin ich der erste Typ, der hier flennt! Ich renne ihr jetzt aber nicht hinterher, dann gehe ich lieber nach Hause!", schluchzte er. Die anderen Islander versuchten ihn zu trösten, jedoch ohne Erfolg. "Das ist doch nicht normal. Ich kenne sie sieben Tage. Wie kann sich in sieben Tagen so was entwickeln, dass ich hier am Flennen bin? Ich kann mich nicht zusammenreißen."