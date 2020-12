Love Island: Trennung bei den Gewinnern Melina und Tim!

In einem langen Statement auf Instagram geben die beiden ihre Trennung bekannt. "Wie ihr ja sicherlich mitbekommen habt, kam von uns beiden gerade nicht ganz so viel. Das liegt daran, dass wir vor zwei Wochen eine kleine Krise hatten und einfach gemerkt haben, dass alles ein bisschen schwieriger ist als wir uns das vorgestellt haben", erklärt Melina in dem Video. Vor allem der Druck der Öffentlichkeit sei für sie schwer gewesen. Außerdem könne man den Alltag nicht mit der Zeit in der Show vergleichen. "Es gab ein paar Differenzen, die in den letzten ein, zwei Wochen etwas stärker geworden sind. Mit denen wir am Anfang nicht gerechnet haben", so Tim weiter.