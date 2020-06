Love Island: Trennung bei Elena und Jan

Noch kurz nach dem Sieg von "Love Island" konnten Elena und Jan nicht die Finger voneinander lassen. Die Schweizerin lernte sogar schon die Familie von Jan in Köln kennen. Und jetzt die Überraschung. Doch was ist passiert? Jan erklärt weiter: "Es ist schwer das alles jetzt hier zu erklären und ich bitte euch einfach nicht voreilig zu urteilen und auch weder Elena noch mich zu verurteilen! Wir hatten beide eine sehr schwere Zeit und man kann es nur annähernd richtig verstehen, wenn man vor Ort dabei war. In so einer Situation waren wir beide zum ersten Mal und es war nicht alles so, wie es im TV dargestellt wurde."

Jan bereut seine Zeit bei "Love Island" aber trotzdem nicht.