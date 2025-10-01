„Love Island VIP“: Dreifaches Aus! Sylvie Meis schmeißt diese Kandidaten raus

Die nächste Paarungszeremonie steht an – dieses Mal liegt die Entscheidung bei den Frauen. Lisa bringt schließlich den Mut auf, eine klare Grenze zu ziehen: Da sie sich mit keinem der noch verfügbaren Männer eine Zukunft vorstellen kann, entscheidet sie, die Villa zu verlassen. Ein selbstbestimmter Schritt, der nicht nur ihre Mitstreiter überrascht, sondern vor allem Josua und Nam Vo (33) vor den Kopf stößt – und bittere Konsequenzen mit sich bringt. Beide hatten darauf gehofft, von Lisa gewählt zu werden, um weiter in der Villa bleiben zu können. Doch damit ist es vorbei.