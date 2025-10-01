„Love Island VIP“: Dreifaches Aus! Sylvie Meis schmeißt diese Kandidaten raus
Bei „Love Island VIP“ müssen gleich drei Kandidaten Abschied nehmen. Was ist passiert?
Bei „Love Island VIP“ müssen gleich drei Kandidaten gehen.
© RTLZWEI
Bei „Love Island VIP“ jagt ein Gefühlschaos das nächste – und in den aktuellen Folgen mussten gleich drei Kandidaten gehen! In der mit Spannung erwarteten Doppelfolge 9 und 10, die RTLZWEI am Donnerstag (9. Oktober) zeigt, die aber vorab bei RTL+ verfügbar ist, kommt es zum dramatischen Dreifach-Aus – und das völlig unerwartet.
Lisa auf dem emotionalen Schleudertrauma
Die 26-jährige Lisa ist mit der Hoffnung angetreten, dieses Mal endlich ihre große Liebe zu finden. Schnell bandelt sie mit Josua Günther (29) an, scheint sogar auf Wolke 7 zu schweben. Ein erster Kuss sorgt für Schmetterlinge im Bauch – zumindest bei Lisa. Doch während sie sich bereits nach mehr sehnt, regt sich bei Josua das Zweifelmonster.
Er zieht sich zurück und sucht einen Tag später das klärende Gespräch. Das Ende vom Lied: Josua beendet das Couple. Für Lisa ein schwerer Schlag – sie versucht sich zwar gefasst zu geben, kann ihre Tränen letztlich aber nicht zurückhalten. Der finale Dolchstoß folgt, als Josua dann auch noch offen mit Laura Blond (29) flirtet.
Volle Entscheidungsmacht bei den Frauen
Die nächste Paarungszeremonie steht an – dieses Mal liegt die Entscheidung bei den Frauen. Lisa bringt schließlich den Mut auf, eine klare Grenze zu ziehen: Da sie sich mit keinem der noch verfügbaren Männer eine Zukunft vorstellen kann, entscheidet sie, die Villa zu verlassen. Ein selbstbestimmter Schritt, der nicht nur ihre Mitstreiter überrascht, sondern vor allem Josua und Nam Vo (33) vor den Kopf stößt – und bittere Konsequenzen mit sich bringt. Beide hatten darauf gehofft, von Lisa gewählt zu werden, um weiter in der Villa bleiben zu können. Doch damit ist es vorbei.
Sylvie Meis zieht eine harte Konsequenz
Moderatorin Sylvie Meis (47) macht kurzen Prozess: Wer Single ist, der fliegt. So müssen mit Lisa auch Josua und Nam die Koffer packen – ein dramatisches Dreifach-Aus in nur einer Folge! Damit ist für alle drei Kandidaten die Reise bei „Love Island VIP“ abrupt beendet.
Lisa: Zweiter Anlauf, zweites Liebes-Aus
Für Lisa ist es bereits das zweite Mal, dass sie bei „Love Island“ ohne Liebes-Glück abreist: Schon 2021 hatte sie ihr Herz in der regulären Staffel vergeben wollen, verließ damals aber ebenfalls als Single die Villa. Dennoch blickt sie positiv zurück, wie sie gegenüber InTouch Online verriet: Die Teilnahme habe sie persönlich weitergebracht, und bei „Love Island VIP“ habe sie deshalb sofort wieder zugesagt.
Wie geht es auf der Liebesinsel weiter?
Nach dem großen Dreifach-Aus bleibt es bei „Love Island VIP“ weiterhin spannend: Wer findet jetzt noch die große Liebe und wem droht das plötzliche Aus? Fest steht: Auf der Liebesinsel liegen Glück und Enttäuschung weiterhin ganz nah beieinander – und auch neue Kandidaten und damit neue Dramen lassen nicht lange auf sich warten …
RTL+ / Love Island VIP Folge 9 & 10