Love Island: Zwei neue Bewohner! So ticken Finnja und Sabi

Finnja und Sabi sorgten gleich nach ihrem Ankommen für Zündstoff. Die beiden durften direkt zwei andere Damen aus der Villa ins Exil schicken. Also mussten Natascha und Julia ohne ihre Boys die Nacht verbringen. So ticken Finnja und Sabi privat…

Finnja liebt ihre großen Brüste

Finnja beschreibt sich selbst als "spontan, verrückt, immer am Lachen und sehr tollpatschig!" Sie will auf der Insel vor allem mit ihren Brüsten überzeugen. "Ich habe oft Probleme mit ihrer Größe, aber irgendwie liebe ich sie auch. Das ist so eine Hassliebe. Ich finde zum Beispiel nie schöne Unterwäsche, weil meine Brüste so groß sind. Andererseits zeige ich auch gerne, was ich habe. Meine Brüste lassen einfach jedes Outfit geil aussehen."

Die 20-Jährige hat auch schon eine ganz genaue Vorstellung von ihrem Traummann: "Ich würde sagen, die Größe von The Rock, die Muskeln von , das Gesicht von und ein paar Tattoos dürften auch noch dazu." Auf zwei Islander hat Finja bereits ein Auge geworfen: "Tobias! Ich habe natürlich gleich online und auf lnstagram alle angeschaut. Tobias ist genau mein Typ. Yanik ist eigentlich nicht mein Typ, aber sein lnstagram Profil hat mich überzeugt! Der könnte auch ganz nett sein.

Mit sexy Sabi kann man Pferde stehlen

Der zweite Neuzugang Sabi ist 27 Jahre alt und kommt aus Offenbach. Was sie von den anderen Kandiaten unterscheidet? "Ich bringe einen Überraschungseffekt mit. Wenn man mich sieht, denkt man, ich wäre eine eingebildete Barbie. Aber ich bin ein sehr direkter Mensch, der sich nichts sagen lässt." Vor allem mit ihrem sexy Aussehen will die Bürokauffrau in der Show auffallen: "Ich kleide mich immer sehr knapp. Das ist meist das Erste, was den Jungs auffällt." Dabei hat Sabi auch eine andere Seite. Sie sieht zwar aus wie eine Barbie "aber von meiner Art her bin ich gar nicht so. Viele sagen mir: 'Sabrina, du siehst sexy aus, aber von deiner Art bist du wie ein Kumpel. Mit mir kann man Pferde stehlen.'"

Nur ein Mann fehlt ihr bisher an der Seite. Ihr perfekter Partner? "Er sollte zwischen 1,80 und 1,90m groß sein, ein bisschen trainiert sein, ein süßes Gesicht haben, braun gebrannt sein und dunkelblonde Haare haben. Er sollte nicht tätowiert sein, keinen Vollbart haben, nicht so stark behaart sein auf der Brust. Seine Haare sollten nicht zu lang sein, aber er darf auch nicht zu stark metrosexuell sein. Am attraktivsten macht allerdings der Charakter. Ich muss nicht die geilste Sau auf der Welt haben."

Ob die beiden Frauen die Männer in Villa wohl überzeugen können? Das zeigt sich heute Abend 22: 15 Uhr bei II...