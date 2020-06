Lovelyn Enebechi: Sexy Urlaubsfoto mit ihrem Freund

Die GNTM-Gewinnerin postete jetzt auf ihrer Facebook-Seite ein süßes Urlaubs-Kuschel-Foto. Das Bild zeigt das Model im knappen Bikini auf einer Pool-Liege, den Kopf ganz entspannt auf den Bauch ihres Freundes gelegt.

"Schlafenszeit für kleine Kinder", schrieb Lovelyn Enebechi zu dem Foto.

Bei ihren Facebook-Fans weckt sie mit dem Schnappschuss jedoch Assoziationen der nicht jugendfreien Sorte. "Sieht so aus, als ob du ihm einen *****", "Schön auf dem Schwanz schlafen","Fangen wir jetzt mit dem Kopfkino an? Ich hoffe, solche Fotos tun dir später nicht leid", "An seinen Eiern", "Unvorteilhafte Position", heißt es in den Kommentaren.

Dass Lovelyn mit dem Foto solche Gedanken provozieren wollte, darf wohl bezweifelt werden...