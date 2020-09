Luca Hänni: Baby-Hammer & Verlobung!

Im Jahr 2018 gaben Luca Hänni und seine Ex Tamara ihre Trennung bekannt. Für das ehemalige Paar alles andere als leicht. Schließlich gingen sie für ganze acht Jahre gemeinsam durchs Leben. Doch wie es scheint, hat Tamara ihr neues Glück gefunden. So wird nämlich nun durch "nau.ch" berichtet, dass sich Tamara das Verlobungs-Jawort gegeben hat und ebenfalls in anderen Umständen ist. Auch für Luca sicherlich eine ziemlich große Überraschung, die ihm jedoch bestimmt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Schließlich schwebt er auch gerade auf "Wolke 7"...