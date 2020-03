Luca Hänni & Christina Luft: Bittere Vorwürfe!

Vor wenigen Tagen gab die Trennung von seiner Freundin bekannt. Er verkündete, sich erst einmal auf sich selbst konzentrieren zu wollen. Doch das nehmen ihm seine Fans nicht ab!

Luca Hänni & Ex Michèle: Jetzt packt sie über die Trennung aus!

Die Fans sind wütend

Zwischen Luca und seiner Tanzpartnerin Christina Luft stimmt die Chemie. Das ist auch den -Zuschauern nicht entgangen. Viele vermuten, dass zwischen den beiden durchaus mehr läuft, als sie zugeben wollen.

Deshalb muss das Tanz-Paar sich derzeit heftige Kritik gefallen lassen. Auf den -Accounts der beiden häufen sich die bösen Kommentare:



„Wenn es stimmt, was erzählt wird wegen dir und Luca, dann ist es charakterschwach. Wenn man betrügt, fehlt für mich Respekt, Anstand und Charakter. Jedoch ist Let's Dance ‚bekannt‘ dafür, dass Beziehungen zu Bruch gehen und neue entstehen.“

„…Und wenn man da noch die Beziehung beendet, war es wohl sehr oberflächlich. Wie 99% der Menschheit. Wegwerfen, wenn es nicht mehr passt.“

„Ich denke, die beiden nutzen das einfach nur geschickt, um im Gespräch zu bleiben. Was ich im Übrigen schäbig finde. Wie sagt man so schön: There's no business like show business! Wenn allerdings wirklich mehr dran wäre, naja... Lucas arme Ex-Freundin tut mir leid.“

Ganz schön bitter…

Drama hinter den "Let's Dance"-Kulissen!