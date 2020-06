Luca Hänni & Christina Luft: Foto aufgetaucht! Sie sind endlich vereint

Reddit this

Kein "Let's Dance"-Paar sorgte dieses Jahr für so viel Getuschel wie und Christina Luft. Auf dem Tanzparkett knisterte es gewaltig - und auch hinter der Kamera verstanden sich die beiden verdächtig gut...

Christina Luft: "Du bist ein unglaublicher Mensch!"

Im Finale schüttete Christina dann ihr Herz aus: "Du bist nicht nur ein großartiger Tänzer, sondern auch ein unglaublicher Mensch. Ich wollte dir Danke sagen. Danke, dass ich die Reise mit dir machen durfte. Danke, dass ich die Zeit mit dir verbringen durfte. Danke für alles, was du gemacht hast. Du warst meine Familie in dieser Zeit." Klar, dass immer wieder gemunkelt wurde, dass zwischen Christina und Luca mehr als nur Freundschaft läuft. Doch was ist dran?

Christina Luft: Haare ab! Neue Frisur nach "Let's Dance"

Foto von Luca Hänni und Christina Luft aufgetaucht

Auffällig: Kurz nach dem Finale waren Luca und Christina bereits wieder vereint. Eine Bekannte veröffentlichte ein Bild von den beiden mit ihrem Hund auf - und schrieb dazu: "Tante Christina und Onkel Luca." Auch bei einem gemeinsamen Restaurant-Besuch mit Freunden wichen die "Le'’s Dance"- sich nicht von der Seite. Alles rein freundschaftlich? Oder geben sie ihrer Liebe jetzt wirklich eine Chance? Das bleibt wohl erstmal ihr Geheimnis...

Luca Hänni und Christina Luft sind wieder vereint Foto: Instagram/ christinaluft

