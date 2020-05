Luca Hänni & Christina Luft: Fremdgeh-Drama? Jetzt packt seine Ex-Freundin aus!

und Lehrerin Michèle Affolter waren ein Jahr lang happy. "Ich bin so stolz und glücklich, dass ich dich gefunden habe", schwärmte er kurz nach dem Liebes-Outing via . Doch kurz nach seinem "Let's Dance"-Debüt war plötzlich Schluss. Etwa weil sich Luca in seine Tanzpartnerin Christina Luft verguckte?

Luca Hänni ließ seine Ex im Regen stehen

In einem Interview mit "schweizer-illustrierte.ch" offenbart Michèle jetzt, wie schlecht es ihr nach der Trennung wirklich geht. "Grundsätzlich ist es mir nicht wahnsinnig gut gegangen, und ich habe noch heute manchmal Mühe", so die hübsche Blondine offen. Das Liebes-Aus kam für sie überraschend. "Wenn du so überrumpelt wirst, braucht es danach halt einen Moment, in dem du zu beißen hast. Am einen Tag war alles noch schön und gut und am nächsten Tag wirst du ohne Erklärung vor das Ganze hingestellt und gewissermaßen im Regen stehen gelassen."

Let's Dance: Schockierender Fake-Skandal vor dem Finale!

Hat Luca Hänni seine Ex mit Christina Luft betrogen?

Viele munkeln, dass Christina der Grund für die plötzliche Trennung war. Ob das wirklich die Wahrheit ist, verrät Michèle nicht. Nur so viel: "Man bekommt immer wieder Sachen mit, die einen ziemlich verletzen und bei denen man den anderen Menschen nicht mehr erkennt. Ich verstehe bis heute nicht, was genau passiert ist, warum und wie es so passiert, aber ich akzeptiere das jetzt. Alles, was du tun kannst, ist, trotzdem das Schöne in deinem Herzen zu behalten – und zu akzeptieren, dass sich Prioritäten und Menschen ändern können."

Gefährdet dieser Fremdflirt die Ehe von "Let's Dance"-Moderatorin ? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: