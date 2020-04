Luca Hänni & Christina Luft: Heißer Kuss! Jetzt packen sie über ihre Beziehung aus

Reddit this

Was läuft wirklich zwischen Luca Hänni und Christina Luft? In der letzten "Let's Dance"-Show kam es zu einem Kuss...

und Christina Luft sind das absolute Traumpaar der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel! Zwischen den beiden sprühen auf dem Parkett die Funken. Auch hinter der Kamera?

Christina Luft: "Wir haben uns unheimlich gern"

In der letzten Show zeigten Luca und Christian eine leidenschaftliche Rumba. Nach dem Tanz gab er ihr sogar einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. Klar, dass die Gerüchteküche mal wieder ordentlich brodelte. "Der letzte Typ, der mich so innig auf die Stirn geküsst hat, den habe ich kurz danach geheiratet. Es war ein wunderschönes Ende. Und ich habe mich gefragt: Läuft da was zwischen euch?", hakte Moderatorin bei "Exclusiv" nach.

Luca Hänni: Hiobsbotschaft nach der Trennung!

"Ne, wir mussten da natürlich was Schönes zeigen und es hat Spaß gemacht. Wir verstehen uns super. Wir sind ein gutes Team", redete sich Luca raus. Tanzpartnerin Christina wurde etwas deutlicher: "Ich glaube, alle wünschen sich das unheimlich gerne. Wir haben uns auch unheimlich gern. Aber im Moment belassen wir es bei der Rumba. Und das können wir gut." Was noch nicht ist, kann ja noch werden...

