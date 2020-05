Luca Hänni & Christina Luft: Juhu! Sie können es nicht mehr verbergen!

Aktuell kämpfen noch fünf um den großen Sieg bei „Let’s Dance“. Zu ihnen gehört auch . Zusammen mit Christina Luft wirbelt er jede Woche übers Tanzparkett und zeigt, was wirklich in ihm steckt.

Müde und glücklich

Am dritten Trainingstag der aktuellen Woche können Luca und Christina ihre Müdigkeit allerdings nicht mehr verbergen. Nach all den Wochen sind sie am Ende ihrer Kräfte angelangt! „Wir liegen jetzt seit 10 Minuten auf der Matte auf dem Boden und können nichts Anderes machen“, klagt die Profitänzerin in ihrer -Story. „Wir laufen auf dem Zahnfleisch. Wir hoffen, es lohnt sich.“ Und auch Luca steht die Anstrengung ins Gesicht geschrieben. „Könnte ein Nickerchen machen“, gibt er leise zu.

Trotzdem gibt das Tanzpaar nicht auf. „Das wird auf jeden Fall gut. Ich habe ein gutes Gefühl, es wird eine gute Woche“, freut sich der 25-Jährige. Christina ist trotz der Müdigkeit ebenfalls überzeugt davon, dass sich ihre harte Arbeit gelohnt hat. „Es war ein super produktiver Mega-Tag“, schwärmt sie.

Am Freitag wird sich zeigen, ob sie sich erneut gegen ihre „Let’s Dance“-Konkurrenten durchsetzen können!

