Luca Hänni & Christina Luft: Mega-Zoff hinter den Kulissen!

und Christina Luft gelten als Favoriten auf den "Let's Dance"-Sieg. In der letzten Live-Show überzeugten sie Jury und Zuschauer mit einem feurigen Paso Doble. Doch der Weg dahin war steinig...

Luca Hänni: "Ich war einfach angepisst!"

Luca lag der Tanz anfangs überhaupt nicht. "Es war schwierig für mich, diese Dominate, weil ich ja von Natur aus eher gut gelaunt bin", gibt er im Interview mit zu. Doch Christina machte ihm beim Training ordentlich Feuer unterm Hintern. "Die Woche war schon ein bisschen wie Krieg. Ich war einfach angepisst und sie hat mich aufgeregt. Bei jedem Wort, das sie gesagt hat, ich so: 'Sei still! Sei still! Ich gehe jetzt raus!'"

Luca Hänni und Christina Luft: Liebes-Hammer! Jetzt kommt alles raus

Eigentlich stimmt die Chemie zwischen Luca Hänni und Christina Luft

Huch, solche Worte kennen wir von Luca ja gar nicht! Normalerweise kommt er aus dem Schwärmen über seine Tanzpartnerin gar nicht raus. "Sie ist genau die Partnerin, die ich mir die ganze Zeit heimlich gewünscht habe. Sie ist super, wir haben uns auf Anhieb gut verstanden", flötete er noch vor kurzem. Ob sich seine Meinung wohl mittlerweile geändert hat?

