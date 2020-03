Luca Hänni & Ex Michèle: Jetzt packt sie über die Trennung aus!

ist wieder Single! Gestern Abend verkündete der "Let's Dance"-Star die traurige Nachricht auf . Er wolle sich in nächster Zeit erstmal auf sich selber konzentrieren. Doch was sagt eigentlich seine Ex-Freundin dazu?

Luca Hännis Ex-Freundin Michèle veröffentlicht Statement zum Liebes-Aus

Von Rosenkrieg fehlt jede Spur. Auch Michèle hat nur lobende Worte für Luca. "Dieser Mensch ist ein sehr besonderer für mich“, schreibt sie zu einem gemeinsamen Pärchen-Bild. "Ich kenne ihn als liebevollen und umsorgenden Menschen und ich weiß, dass er ambitioniert ist und für seine Ziele kämpft." Und weiter: "Also, anstatt darüber zu spekulieren oder nachzudenken, warum wir tun, was wir tun, oder auch nicht: Wisst, dass es in der Liebe so viel mehr gibt, was nur die beiden Personen verstehen, die es betrifft."

Luca Hänni & Christina Luft: Juhu, sie sind das neue Traumpaar!

Anscheinend hat Michèle die Trennung akzeptiert, will mit Luca sogar befreundet bleiben. "Alles, was ich versuche zu tun, ist, die bestmöglichste Person zu sein und ihn zu unterstützen, wo ich kann." Wie schön, dass die beiden nicht im Bösen auseinander gegangen sind!

Gefährdet dieser Fremdflirt die Ehe von "Let's Dance"-Moderatorin ? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: