Luca Hänni: Gemeine "Let's Dance"-Attacke

Dass Luca als Nicht-Profi an der Sendung teilnahm, geht den ehemaligen "Let's Dance"-Stars Oana Nechiti und Erich Klann gehörig gegen den Strich. "Warum muss ein Luca Hänni bei der Profi-Challenge stattfinden? Das ist für mich ein No-Go und ich weiß auch von den anderen Profis, dass es von denen auch nicht so gewünscht ist", schimpft Erich in ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht". Seiner Meinung nach wurden die anderen Tänzer dadurch benachteiligt. Schließlich hat Luca eine große Fanbase hinter sich.