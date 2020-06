Luca Hänni: Jetzt packt er über die Beziehung zu Christina Luft aus!

Kein "Let's Dance"-Paar sorgte dieses Jahr für so viele Schlagzeilen wie Luca Hänni und Christina Luft. Auf dem Parkett flogen die Funken zwischen den beiden. Als Luca und Christina nach der Staffel auch noch in seinem neuen Musikvideo auf Tuchfühlung gingen, brodelte die Gerüchteküche fast über. Doch was ist wirklich dran an den Spekulationen?