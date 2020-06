Luca Hänni: "Shameless" - So cool ist das neue Musik-Video!

Jetzt steht die nächste Single von Luca Hänni in den Startlöchern. "Shameless" heißt der Song und ist dank des coolen Dance-Sounds ein echter Gute-Laune-Garant.

Auch in dem Musikvideo zu "Shameless" gibt Luca Hänni Vollgas. In rockiger Lederjacke tanzt der Schweizer Herzensbrecher in einem Nachtclub und hat einen heißen Flirt mit einem Mädchen.

Das Video feiert am heutigen Freitag, 5. April, Premiere. Am 19. April folgt dann das zweite Album des DSDS-Siegers 2012, das den Titel "Living The Dream" tragen wird.

Die Fans sind von dem neuen Song jedenfalls total begeistert. "Das Video ist der Hammer geworden", schwärmt Azime auf Luca Hännis Facebook-Seite. "Ich hab schon seit heute Morgen einen Ohrwurm davon", sagt Tamara.

Beste Voraussetzungen also, dass Luca Hänni mit "Shameless" die Charts stürmen wird...