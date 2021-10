Luca Hänni: Stalking-Drama! Schlimm, was jetzt ans Licht kommt!

Wie Luca Hänni nun offenbart, wurde er bereits Opfer von schlimmen Stalking-Attacken. So erläutert er nun gegenüber "ARD"-"Brisant": "So mit vor der Haustür schon fast zelten und zu rufen: 'Du musst rauskommen, das ist dein Job!'. Also Drohungen gab es natürlich auch. Also ja, das sind so ein bisschen Momente, wo man sich fragt, wie kriegt man das jetzt unter einen Hut und wo ist genug und wo ist es einfach ungesund?" Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Privatleben von Luca Hänni gewähren! Doch zum Glück scheinen solche schlimmen Ereignisse bei Luca der Vergangenheit anzugehören.

Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass der Sänger auch zukünftig von derartig schlimmen Situationen verschont bleibt...