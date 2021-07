Luca Hänni: Überraschende Entscheidung - Jetzt geht er nach Deutschland

Via "Instagram" wendet sich Luca Hänni nun mit einer ganz besonderen Botschaft an seine Community! So berichtet er, dass er im August auch für zwei Konzerte nach Deutschland reisen wird. Seine Anhänger aus Deutschland müssen also nicht mehr in die Schweiz reisen, um ihr Idol zu treffen, sondern haben ihn im besten Fall bei sich vor der Haustür. So offenbart Luca, dass er am 19. August in Emden auftreten wird und am 20. August in Norden. Definitiv ein wahrer Grund zur Freude! Ob Luca noch mehr Konzerte in der Heimat seiner Freundin Christina Luft geben wird, ist allerdings nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt...