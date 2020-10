Luca Hänni und Christian Luft: Jaa, süße Enthüllung nach nur drei Monaten

Aber noch ein weiterer Fakt spricht dafür, dass sie und Luca ihre Zukunft gemeinsam gestalten. Lebte die hübsche Dunkelhaarige bisher in Köln, verbringt sie nun viel Zeit in Lucas’ Heimat Bern. „Ich habe jetzt einen Trainingssaal in der Schweiz“, verriet die Profi-Tänzerin ihren Fans bei Instagram. „Mir fällt so ein riesen Stein vom Herzen, denn das hatte ich hier vorher nicht.“