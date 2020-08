Luca Hänni & Christina Luft: Dunkle Wolken über ihrem Liebesglück! Sie hat genug

Momentan führen Luca und Christina eine Fernbeziehung. Er wohnt in Bern, sie in Köln. "Ich war jetzt bei Luca in der Schweiz und ich fahre danach wieder", erzählt die Profitänzerin in einem -Livestream auf Instagram. Doch immer wieder muss sie sich deswegen fiese Vorwürfe gefallen lassen. Christina hat endgültig genug - und macht ihrem Ärger Luft: