Luca Hänni & Christina Luft: Eifersuchtsdrama wegen "Let's Dance"?

Bei "Let's Dance" werden ab dem 26. Februar wieder die Hüften geschwungen. In diesem Jahr werden unter anderem Nicolas Puschmann, Kai Ebel, Simon Zachenhuber und Ilse Delange ihr Können auf dem Parkett unter Beweis stellen.

Wer welchen Tänzer an seine Seite bekommt, wird sich noch zeigen. Doch aus den vergangenen Staffeln weiß man: Es wird sicher das eine oder andere Mal heiß her gehen... Beim Tanzen kommt man sich eben ganz nah. Manchmal sogar näher als geplant. Das weiß vor allem Sänger Luca Hänni. Der 26-Jährige nahm 2020 an der Tanzshow teil und lernte dabei Tänzerin Christina Luft kennen und lieben. Denn zwischen den beiden hat es ordentlich gefunkt. Seit dem sind die beiden ein Paar. Macht er sich also Sorgen, dass seine Liebste nun einem anderen zu nah kommt?