Luca Hänni & Christina Luft: Heimlicher Liebes-Urlaub? Die Tickets sind schon gebucht

View this post on Instagram

Ist das Wasser zu kalt...bist du zu schwach 😜 Oder wie war das nochmal? 😅 Der nächste Urlaub ist gebucht 🙌🤩 Und die Vorfreude sooooo groß!!! 🙏🎉 — #babyitscold #vorfreude #jippiyeah #nasses #bambi