Luca Hänni und Christina Luft: Jaa, Pärchen-Hammer! Kollegin hat sich verplappert!

Es ist das süßeste Gerücht der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel: Sind Luca Hänni und Christina Luft mehr als nur Tanzpartner? Beide schweigen dazu, doch jetzt könnte sich jemand verplappert haben...

Dass zwischen dem Sänger und der Profi-Tänzerin eine ganz besondere Chemie herrscht, konnten Millionen Zuschauer wochenlang miterleben. Selbst Jurorin Motsi Mabuse kam bei Luca und Christina immer ins Schwärmen. Die beiden bestätigten die Gerüchte, dass da auch abseits des Parketts was laufen könnte, zwar nicht – heizten sie aber auch nach Show-Ende weiter an.

Sind Luca Hänni und Christina Luft wirklich ein Paar?

So wurden sie gerade zusammen am Züricher Flughafen gesichtet. Außerdem tanzt Christina im neuen Musikvideo des Schweizers. Und als sie auf Instagram Impressionen vom „Diamant“-Dreh teilte, kommentierte ihre Kollegin Kathrin Menzinger das Bild mit drei Herzchen-Emojis und kommentierte vielsagend: „Ich liebe es. Ihr beiden seid das süßeste Paar aller Zeiten.“ Ups! Hat sich da wer verplappert? Immerhin war Kathrin ja hinter den „Let’s Dance“-Kulissen nah dran. Und Luca und Christina wären nicht die ersten Kandidaten, die sich in der Show verliebt haben …