Luca Hänni & Christina Luft: Jaa, zuckersüße News nach nur einem Monat Beziehung!

Auch wenn Luca Hänni und Christina Luft mit ihren treuen Anhängern immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Liebes-Alltag via Social Media teilen, halten sich die beiden mit Infos zu ihrer Beziehung weitestgehend bedeckt. Doch jetzt die süße News! Wie Luca nun berichtet, klappt die Fernbeziehung mit seiner Christina einfach super! So berichtet er in der "NDR"-Talkshow "DAS!": "Also wir probieren, uns immer so zu organisieren, dass wir uns sehen können. Jetzt ist sie gerade bei mir noch, weil ich gerade Konzerte habe und so. Und dann gehe ich dann wieder nach Köln. Also wir wechseln uns da ein bisschen ab, und das funktioniert ganz gut." Wie schön! Ein Wegzug aus der Schweiz kommt für Luca dennoch erstmal nicht in Frage...