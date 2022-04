Luca Hänni & Christina Luft: Jetzt steht Luca ganz alleine da

Im Interview mit "RTL" geriet Christina Luft jetzt in Plauderlaune und gab ein paar Details zu ihrem großen Tag mit Luca Hänni preis. So offenbart die Profitänzerin, dass Luca die Hochzeitsplanung voll und ganz übernommen hat. Christina erklärt: "Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das tatsächlich mehr in Lucas Hände übertragen (...) er ist, was Hochzeit angeht, irgendwie mehr im Bilde als ich." Angst, dass Luca dabei etwas falsch machen könnte, hat Christina jedenfalls keine. So ergänzt sie: "Ich denke mir: 'Schatzi, das, was dir gefällt, gefällt mir auch.'" Was sich der Sänger wohl für seinen besonderen Tag mit seiner Christina alles einfallen lässt? Wir können definitiv gespannt sein!