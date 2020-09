Luca Hänni & Christina Luft: Juhu, jetzt lüftet er ihr süßes Geheimnis!

Obwohl Luca und Christina schon bei Let's Dance als absolutes Traumpaar über das Parkett schwebten, berichtet Luca nun, dass es zwischen den beiden erst nach dem Show-Aus so wirklich "klick" gemacht hat. So verrät er gegenüber "Leute heute": "Kennengelernt natürlich beim Tanzen, aber da waren wir total konzentriert wirklich aufs Tanzen. Klar waren wir uns schon unglaublich sympathisch, also ich wusste schon, das ist eine tolle Frau, wir haben uns gut verstanden. Dann lange getanzt, irgendwann war das Getanze rum und dann haben wir uns zum Glück weiterhin noch getroffen. Und dann hat es sehr schnell gefunkt." Wow was für wundervolle Neuigkeiten! Und Luca könnte mit seiner Christina definitiv glücklicher sein...