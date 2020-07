Luca Hänni & Christina Luft: Liebes-Outing im TV? Jetzt spricht er über ihre Beziehung

Am Freitag war Luca in der "NDR Talkshow" zu Gast - und plauderte über seine Teilnahme bei "Let's Dance" und sein neues Musikvideo mit Christina. In dem Clip gehen die beiden ziemlich auf Tuchfühlung. Klar, dass Moderatorin Barbara Schöneberger es genauer wissen wollte. "Ist jetzt was mit der Christina oder nicht?", hakte sie neugierig nach. "Das ist privat! Die Gerüchteküche ist ja am Brodeln...", antwortete er lächelnd. Doch die Frage brachte ihn sichtlich aus dem Konzept. "Ich wollte wieder tanzen in meinem neuen Musikvideo. Da dachte ich mir: 'Ich will doch keine neue Tanzpartnerin'", haspelte Luca weiter. Ganz schön verdächtig...

