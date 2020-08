Luca Hänni & Christina Luft: Sie lüftet ihr pikantes Geheimnis!

Bisher leben Luca und Christina noch nicht zusammen. Sie lebt in Köln und er in Bern. Doch das ist kein Problem für das Paar, denn der Sänger ist beruflich sowieso oft in Köln. "Die Schweiz ist wunderschön und in Köln können wir beide super arbeiten, also es ist eigentlich perfekt so gerade", schwärmt die dunkelhaarige Schönheit im Gespräch mit RTL.

Und auch Luca ist ganz begeistert! Die sechs Stunden Autofahrt machen ihm nichts aus. "Dann bin ich bei dir. Du hast mich in der Schweiz besucht und da wir diese zwei Wohnungen haben, können wir immer ein bisschen herumorganisieren. Das funktioniert immer super", freut er sich.

Na, dann ist ja alles gut!