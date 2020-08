Luca Hänni & Christina Luft: Trennung nach dem Liebesurlaub!

Luca und Christina führen momentan eine Fernbeziehung. Er wohnt in der Schweiz, sie hat ihren Wohnsitz in Köln. Obwohl sich die beiden versuchen, so oft es geht zu sehen, mussten sie nach dem Urlaub vorerst getrennte Wege gehen. Für Luca ging es zurück nach Bern, während Christina für ein Shooting nach Berlin jettete. "Es war ein super anstrengender, aber toller Tag gestern in Berlin", berichtet sie in ihrer Instagram-Story.

Doch anscheinend war die Sehnsucht nach Schatz Luca doch zu groß. "Ich habe abends noch den Flug nach Zürich genommen", so der "Let's Dance"-Star. Na, dann sind die Turteltauben ja endlich wieder vereint!

