Luca Hänni & Christina Luft: Verplappert! Sie sollen doch ein Paar sein

View this post on Instagram

Juhuuu!!! 🥳 Es ist raus! Es hat mir einen Riesenspaß gemacht in Lucas Musikvideo mitzumachen! 🤗🙌 Ich hoffe das Ergebnis gefällt euch! 💃🏻🕺🏻💥 Es hieß mal wieder Let’s Dance @lucahaenni1 🔥 Danke auch an das tolle Team! Allen voran der großartigen @indiarischko 😘❤️ — #diamant #musikvideo