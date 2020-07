Luca Hänni & Christina Luft: Zuckersüße News nach dem Liebes-Outing!

View this post on Instagram

Sie waren DAS "Let's Dance"-Traumpaar der vergangenen Staffel und jetzt sind sie auch ein Liebespaar: Luca Hänni und Christina Luft sind tatsächlich zusammen und machen ihre Beziehung endlich öffentlich ❤️ Mit uns haben sie über ihre noch ganz junge Liebe gesprochen: Wer hat den ersten Schritt gemacht, wann hat es gefunkt und wo war der erste Kuss? 😍 Das erfahrt ihr via Link in unserer Bio ➡️ @letsdance Wir wünschen euch alles Glück der Welt @christinaluft und @lucahaenni1 🤗 #lucahänni #christinaluft #liebespaar #verliebt #inlove #deutschepromis #letsdance2020 #letsdance #rtl #rtlde 📸: Imago