Luca Hänni & Sarah Lombardi: Gefühls-Hammer - Das Versteckspiel hat ein Ende

Wie Luca nun in seiner "Instagram"-Story zeigt, ist er scheinbar ein waschechter Sarah Lombardi Fan! So teilt der das Lied "Ich" von Sarah und krönt den Post mit einem zuckersüßen Herz-Emoji und den Worten "Mega Nummer". Wow! Was für eine zuckersüße Gefühlsbeichte! Was Sarah wohl von so viel Zuneigung ihres ehemaligen "DSDS"-Kollegen denkt? Mit Sicherheit wird es ihr ein breites Lächeln ins Gesicht gezaubert haben...