Luca Hänni: Was läuft da mit Tanzpartnerin Christina Luft?

Liegt bei "Let's Dance" etwa Liebe in der Luft? Luca Hänni und Christina Luft verstehen sich auffällig gut.

Da haben sich zwei gefunden! Am vergangenen Freitag wurde bekannt gegeben, dass " "-Gewinner mit Profitänzerin Christina Luft übers Parkett schweben wird. Zwischen den beiden stimmte die Chemie auf Anhieb...

Hat sich Christina Luft in Luca Hänni verknallt?

Schon bei der Kennlern-Show wurden Luca und Christina in eine Gruppe eingeteilt. "Ich würde ihn gerne behalten, wenn ich darf", säuselte sie. Und ihr Wunsch ging tatsächlich in Erfüllung. Als verkündet wurde, dass sie ein Tanzpaar sind, stürmten die beiden schreiend aufeinander zu. "Ich freue mich so sehr. Ich bin happy. Ich habe ja auch noch Geburtstag. Das ist das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten", schwärmte Christina.

"Ihr seid wirklich ein schönes Paar", stellte auch Moderator fest. Wenig später wollte er es jedoch nochmal genauer wissen: "Warum hast du dich so über Luca gefreut? Weil er so ein guter Tänzer ist oder, weil er dir gefällt?" Als Christina meinte, dass es vom Tanzen her gut geklappt hätte, rief nur rein: "Jaja, Pinichio!" Der brünetten Tänzerin war die Situation sichtlich unangenehm.

Luca Hänni ist eigentlich vergeben

Die "Let's Dance"-Fans feiern die beiden schon jetzt als neues Traumpaar. Doch einer dürfte das sicherlich überhaupt nicht passen: Lucas Freundin Michèle. Seit über einem Jahr ist sie mit dem Sänger zusammen. Zwar beteuerte Luca im "Let's Dance"-Podcast, dass seine Freundin überhaupt nicht eifersüchtig ist, gab jedoch auch zu: "Einfach wird es nicht. Zeit ist kostbar." Lässt sich nur hoffen, dass seine Teilnahme bei "Let's Dance" nicht wirklich in einem Beziehungs-Drama endet...

