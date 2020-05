Luca Hänni: Zuckersüße Verkündung! Die Fans können es kaum fassen

Reddit this

Was für eine schöne Idee! Luca Hänni weiß, wie er seinen Fans den Tag versüßen kann...

Nach den anstrengenden letzten Wochen bei „Let’s Dance“ ist nun endlich wieder bei seiner Familie und kann sich richtig entspannen. Trotzdem möchte er auch weiterhin für seine Fans da sein und hat sich deshalb eine besonders süße Überraschung ausgedacht.

Video-Call mit Luca Hänni

Auf verrät der 25-Jährige, dass seine Fans einen Video-Call mit ihm gewinnen können, wenn sie seinen neuen Song „Diamant“ in ihrer Insta-Story posten. „Ich freue mich auf gaaanz viele kreative Stories“, so Luca.

Besonders nach seiner „Let’s Dance“-Teilnahme dürfte es so einige Frauen geben, die sich von ganzem Herzen wünschen, mal privat mit dem sympathischen Sänger plaudern zu können. In der Kommentarspalte häufen sich bereits die begeisterten Kommentare und Emojis. Was für eine süße Idee!

