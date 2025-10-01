Nach ihrer Ankündigung, dass der Podcast weitergehen wird, folgte jetzt ein konkretes Datum, an dem Fans wieder „Don’t worry, be Hänni“ hören dürfen: Am kommenden Donnerstag, den 2. Oktober 2025, gibt es eine neue Folge! In dem Video auf Instagram heißt es auch, dass es ab dann wieder regelmäßig neue Podcast-Folgen geben wird.