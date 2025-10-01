Podcast-Time!

Luca & Christina Hänni: Jubel-News! Sie gehen wieder auf Sendung

Luca und Christina Hänni haben sich eine Pause von ihrem Podcast „Don’t worry, be Hänni” gegönnt. Doch jetzt soll es wieder losgehen!

Luca Hänni mit Ehefrau Christina Hänni während der ARD TV-Show VERSTEHEN SIE SPASS im Studio Adlershof in Berlin am 07.10.2023.

Luca und Christina Hänni sind seit 2023 verheiratet.

© IMAGO / Eventflash

VonInTouch Redaktion

Es geht wieder los! Luca (30) und Christina Hänni (35) kehren nach der Sommerpause mit ihrem Podcast „Don’t worry, be Hänni” zurück!

„Don’t worry, be Hänni” kehrt zurück

Nachdem sich Luca und Christina Hänni eine kurze Pause vom Podcaster-Dasein gegönnt haben, kehren sie jetzt wieder zurück. In ihrem Podcast „Don’t worry, be Hänni” spricht das Ehepaar ungefiltert über Auswanderungsabenteuern, die neuesten Promi-Gerüchte, bis hin zum alltäglichen Chaos bei den Hännis – mit Themen wie Work-Life-Balance und der Kunst, auch mal Nein zu sagen.

Dann geht es wieder los

Nach ihrer Ankündigung, dass der Podcast weitergehen wird, folgte jetzt ein konkretes Datum, an dem Fans wieder „Don’t worry, be Hänni“ hören dürfen: Am kommenden Donnerstag, den 2. Oktober 2025, gibt es eine neue Folge! In dem Video auf Instagram heißt es auch, dass es ab dann wieder regelmäßig neue Podcast-Folgen geben wird.

Fans freuen sich über das Comeback

Auf Instagram kündigten die Hännis ihr Podcast-Comeback an – und ihre Fans könnten darüber nicht glücklicher sein! In den Kommentaren heißt es: „Ich freue mich! Schönste Nachricht des Tages heute”, „Juhu ich freu mich so! Hatte schon Angst, dass ihr den Podcast auf Eis legt” oder „Endlich geht’s wieder los. Habe euch vermisst. Ihr seid immer sehr unterhaltsam”.

