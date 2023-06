Lucas Cordalis: Aus und vorbei! Daniela Katzenberger macht alles kaputt

Auf seinem Instagram-Kanal schwärmt Lucas derzeit von dem großen Erfolg der Sendung. "Danke, dass Ihr so fleißig geschaut habt. Schön, dass euch die erste Folge so gut gefallen hat", schreibt er. Doch in den Kommentaren häufen sich bereits die negativen Kommentare über Daniela:

"Ich finde die Redensart deiner Frau in der Öffentlichkeit, und besonders wenn Sofia daneben sitzt, unterste Schublade. Ich verstehe nicht, dass du das akzeptierst. Du hast doch eine gute Erziehung genossen!"

"Habe diesmal umgeschaltet, weil ich das Verhalten von Daniela ka**e finde. Fast schon respektlos, wie sie auf Geschenke reagiert. Musst du dir das gefallen lassen? Oder ihre Sprüche manchmal..."

"Habe es immer gern geschaut, aber das ist mit echt too much, nur Fäkaliensprache, extrem übertrieben und nervig..."

Wie bitter! Lucas hat sein Leben lang versucht, sich skandalfrei in der Öffentlichkeit zu bewegen. Und jetzt macht Daniela einfach alles kaputt...