Lucas Cordalis: Bitter, was jetzt ans Licht kommt!

Oh je! Wie herzzerreißend! In einer ehrlichen Beichte lässt Daniela Katzenberger ihren Gefühlen nun freien Lauf und gibt dabei intime Einblicke in das Gefühlsleben von ihrem Ehemann ...

Daniela Katzenberger lässt tief blicken

Wie nun berichtet, macht ihrem Ehemann Lucas Cordalis der Tod von seinem Vater noch gewaltig zu schaffen. Im vergangen Jahr schloss der Schlagerstar für immer seine Augen und hinterließ eine tiefe Lücke in dem Familienleben der Katze. Vor allem aber Lucas leidet noch sehr unter dem Ableben von seinem geliebten Papa. So berichtet Danni nun, dass ihr Ehemann einen herzzerreißenden Weg für sich gefunden hat, um Costa etwas näher zu sein...

Lucas kämpft mit der Trauerbewältigung

Um seine Trauer in den Griff zu bekommen, soll Lucas regelmäßig die Anziehsachen seines Vaters Costa tragen. So erklärt Daniela Katzenberger: "Ich finde das immer ganz furchtbar, ehrlich gesagt, dass Lucas immer die Sachen von seinem Vater trägt. Was heißt furchtbar, furchtbar ist das falsche Wort. Es ist schmerzhaft!" Sie ergänzt gegenüber "Promiflash":" Man riecht seine Anwesenheit, aber er ist nicht da. Das ist ganz schwer!" Bleibt somit nur zu hoffen, dass es Lucas schon bald wieder besser geht...

