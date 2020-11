Lucas Cordalis: Bittere Tränen! Diese Botschaft geht unter die Haut!

Lucas wollte seinem Vater scheinbar erneut seinen Respekt zollen und hat Papa Costa ein Video aufgenommen, welches an ihn erinnert. Aber nicht nur für Lucas schafft dieser Clip einen ganz besonderer Moment! Auch Schlagerstar Eloy de Jong zeigt sich sichtlich gerührt. So erklärt dieser via "Facebook": "Lucas Cordalis gedenkt seinem Vater in meinem "In den Sternen"-Video. Costa Cordalis war nicht nur eines der bekanntesten Schlagersänger sondern auch ein toller Familienmensch. Die Beiden hatten eine unglaublich enge Beziehung. Der Tod von Costa hinterlässt tiefe Spuren, doch die Familie erinnert sich gerne an die schönen Momente in Deutschland und auf Mallorca zurück. Die Erinnerungen sind wertvoll, also nehmt euch Zeit für eure Liebsten." Das so eine Nachricht nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...