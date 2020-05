Lucas Cordalis: Bittere Tränen! Es bricht aus ihm heraus!

Oh je! So kennen wir ja gar nicht! Obwohl der Sänger eigentlich für seine positive Art bekannt ist, meldet er sich nun mit einer herzzerreißenden Beichte zu Wort...

Lucas Cordalis ist traurig

Durch die aktuelle Situation steht auch auf Mallorca die Welt still. So wurde das bekannte Megapark-Opening nicht in der Party-Location gefeiert, sondern die gaben zu Hause ein Privatkonzert. Für Lucas jedoch in doppelter Hinsicht eine Herausforderung. So war es das erste Opening, welches er ohne seinen Vater beschreiten muss. Gegenüber " " erklärt er: "Ich bin natürlich auch sehr aufgewühlt." Er fügt hinzu: "Wenn man an den Megapark denkt, dann darf natürlich ein Song nicht fehlen und das war immer unser erster Song, gemeinsam mit meinem Dad." Mit Tränen in den Augen stimmt er "Anita" an. Doch aufgeben kommt für Lucas nicht in Frage!

Costa ist ganz nah

"Ich spüre, dass jemand da ist, der mir hilft, in allem. Der Türen öffnet, auch Kraft und Stärke gibt. Das ist mein Dad, den spüre ich noch ganz deutlich", erklärt Lucas weiter und zeigt dadurch, dass er sich so schnell nicht aus der Bahn werfen lässt. Und dass, obwohl er erst vor einigen Tagen erneut an den schmerzlichen Verlust von Costa erinnert wurde. So postete Lucas an dem Geburtstag seines Vaters via : "Ich bin mir sicher, dass er da oben sitzt und lächelnd nach unten schaut, weil es ihm gut geht und er unheimlich stolz auf seine Familie, seine Kinder, Enkelkinder ist."

