Lucas Cordalis: Drei weitere Dschungelcamp-Kandidaten verraten!

Die Spannung steigt: Wer zieht diesmal ins Dschungelcamp? Wie immer wird die Identität der Kandidaten von RTL streng unter Verschluss gehalten. Doch ausgerechnet der erste „IBES“-Anwärter Lucas Cordalis scheint sich jetzt etwas verraten zu haben…

Der Mann von Daniela Katzenberger sucht urplötzlich Kontakt zu drei TV-Sternchen, die wie geschaffen sind fürs Camp. Streckt Lucas also schon mal die Fühler aus nach der künftigen Konkurrenz? Um die Wettbewerbslage besser einschätzen zu können? Aber vielleicht auch, um sich im Camp nicht so einsam zu fühlen.

Denn gerade weil Lucas ja praktisch aus einer Dschungel-Dynastie stammt, könnte er sich zwischen den echten „Frischlingen“ etwas verloren fühlen. Immerhin hat er mit seinem verstorbenen Vater Costa Cordalis und Schwägerin Jenny Frankhauser einen König und eine Königin des Dschungels in der Familie – und auch Schwiegermutter Iris Klein biss sich bereits im australischen Busch durch Maden und andere Mutproben. So viel Erfahrung aus zweiter Hand kann auch eine Bürde sein.

Lucas Cordalis verrät Mit-Dschungelcamper

Da bietet es sich förmlich an, vorab nach Verbündeten zu suchen. Daher dürfte es kaum Zufall sein, dass sich in Lucas’ Insta-Aboliste ausgerechnet in diesen letzten Monaten vor der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gleich drei verräterische neue Freundschaften andeuten. Die Mischung wäre zumindest vielversprechend. Jan Leyk (bekannt aus „Berlin – Tag & Nacht“) etwa ist für seine unterhaltsamen Pöbel-Anfälle berühmtberüchtigt und würde gewiss für Stimmung und Streitlust am Lagerfeuer sorgen. Und als Tochter von Mallorca-König Jürgen Drews hätte Joelina bestimmt so einiges aus dem Nähkästchen zu plaudern, während Model Luisa mit ihren gerade mal 18 Jahren schon ein echter Trash-Profi ist und aus der Dating-Show „Paradise Hotel“ sogar Tropen-Erfahrung mitbringt.