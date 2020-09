Lucas Cordalis: Dschungelcamp-Hammer!

Angeblich soll Lucas für eine Dschungelcamp-Teilnahme satte 140.000 Euro Gage erhalten. Definitiv eine stolze Summe! Ob Lucas jedoch wirklich mit von der Partie ist, ist nicht bekannt. So wurde es weder von ihm, noch von "RTL" bestätigt. Seine Teilnahme wäre jedenfalls eine echte Sensation. So schien Lucas nämlich in der Vergangenheit von einem Dschungel-Einzug nicht viel zu halten. Er erklärte einst gegenüber "Pro7": "Natürlich werde ich jedes Jahr angefragt, aber wir haben schon einen Dschungelkönig zu Hause." Wir können also weiterhin gespannt sein...