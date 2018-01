Lucas Cordalis: Er lässt Daniela knallhart sitzen!

Na, das sind ja super Aussichten für Daniela Katzenberger: Ihr Mann nimmt sich ab Februar eine Abenteuer-Auszeit von der Familie. Und deshalb kommt jetzt jede Menge Stress auf sie zu...

Katze alleine im Körbchen! Die Nachricht, dass ihr Ehemann Lucas Cordalis (50) ab Februar für die ProSieben-Show „Global Gladiators“ vor der Kamera stehen wird, ist eigentlich ein Riesen-Erfolg für den Schlagersänger. Schließlich ist es sonst immer Daniela (31), die solche TV-Abenteuer erleben darf, und nicht er. Doch so richtig freuen dürfte sich Frau Katzenberger für ihren Gatten trotzdem nicht – die Dreharbeiten finden nämlich nicht etwa in Deutschland statt, sondern im fast 9000 Kilometer entfernten Thailand und dauern dazu noch einen Monat an!

Lucas packt seine Koffer

Das bedeutet nicht nur, dass Daniela ganze vier Wochen auf Zweisamkeit mit ihrem Liebsten verzichten muss, sondern auch, dass zu Hause so ziemlich alles an ihr hängen bleibt. Bisher hat Lucas die 31-Jährige immer fleißig unterstützt: „Er hält mir den Rücken frei, wenn ich gerade arbeiten muss. Er kümmert sich zu Hause ums Essen, und auch das mit der Wäsche kriegt er mittlerweile sehr gut hin. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde“, schwärmte Daniela erst kürzlich in InTouch.

Daniela Katzenberger: Lucas hat bereits seine Koffer gepackt!

Und auch bei der Erziehung ihrer gemeinsamen Tochter Sophia war der Musiker ihr zuletzt immer eine große Stütze: „Lucas kümmert sich wirklich perfekt um die Kleine. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich kenne keinen besseren Vater.“ Doch diese Aufgaben muss Dani bis März ganz alleine bewältigen! Aber nicht nur das: Auch Baby Nummer zwei ist durch Lucas’ TV-Engagement erst mal nicht in Sicht:. „Eigentlich wollten wir schnell noch mal schwanger werden. Aber weil ich viel unterwegs bin und sich mein Eisprung nicht immer meinem Terminkalender anpasst, scheint es vorerst nicht zu klappen“, klagte die Blondine noch vor Kurzem. Und jetzt, wo es bei ihr etwas ruhiger geworden ist, hat ihr Mann leider zu tun...