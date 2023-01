Lucas Cordalis in Flirtlaune: Er riskiert seine Ehe mit Daniela Katzenberger

Und die Katze faucht nicht grundlos, denn ihr Mann flirtete auch schon in der Vergangenheit fremd – vor allem online. Dort folgte der Sänger brünetten Schönheiten auf Instagram und wurde dabei prompt von seiner Frau erwischt. Bei einer Aussage von Lucas zum Dschungelcamp spitze die Katze jetzt besonders die Ohren.

"Ich wäre ganz gern die Schulter zum Anlehnen. Ich glaube, dass da die ein oder andere hübsche Frau dabei ist und so ein bisschen die starke Schulter zu sein, ist doch auch mal ganz schön", so der 55-Jährige in Flirtlaune. Daniela ging deshalb lieber auf Nummer sicher, packte Lucas ihren Leoparden-BH in seinen Koffer. Damit er sie ja nicht vergisst ...

Das Dschungelcamp 2023: Schmutziger Zoff hinter den Kulissen. Im VIDEO erfahrt ihr alle Hintergründe: