Lucas Cordalis: "Jetzt bin ich ganz alleine"

Das vergangene Jahr war für alles andere als leicht! Im Juli verstarb sein Papa und hinterließ eine riesen Lücke im Leben seines Sohnes. Doch wie sehr Lucas teilweise wirklich litt, verrät er nun in einer emotionalen Botschaft...

Lucas Cordalis schüttet sein Herz aus

Wie Lucas nun verrät, fielen ihm nach dem Tod seines Vaters vor allem die ersten Bühnenauftritte enorm schwer. So erläutert er gegenüber bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten": "Ich war jahrelang gewöhnt, wenn ich nach links schaue, steht da mein Dad, die Legende. Jetzt bin ich ganz alleine in der Mitte von dieser Riesenbühne. Aber ich muss euch sagen, es fühlt sich trotzdem gut an, es fühlt sich richtig an. Man nimmt so seine Vergangenheit und nimmt das jetzt mit in die Zukunft, so ist es." Oh je! Doch zum Glück, lebt Papa Costa in den Erinnerungen von Lucas weiter...

Lucas denkt oft an Costa

"Ach, da gibt es so viele, Tausende schöne Erinnerungen. Als meine Tochter geboren wurde und er dabei war, das ist eine irre Erinnerung. 1000 schöne Momente auf der Bühne gemeinsam mit ihm. Also wirklich Millionen Erinnerungen. Und ich bin so dankbar, dass ich ganz, ganz viel Zeit mit ihm verbringen durfte, denn was ich gelernt habe ist das Familienzeit und Zeit die mit dem miteinander verbringt, das Allerwichtigste und Schönste Geschenk ist, dass man sich machen kann", fügt Lucas abschließend hinzu. Wie rührend!

