Lucas Cordalis: Krasse Beichte! Er wollte Daniela nie heiraten

Bei "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" geriet Lucas Cordalis nun in Plauderlaune und verriet, dass in seinem Leben am Ende doch alles anders kam, als er sich das gedacht hatte. Von Hochzeit und Kindern hielt er eine Zeit lang nämlich nicht so viel. Er betont zwar: "Sophia ist für mich das absolut Größte. Ich würde auch alles für sie stehen und liegen lassen, das ist 100 Prozent so." Dennoch kam der Wunsch Vater und Ehemann zu werden bei ihm sehr spät: