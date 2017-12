Lucas Cordalis: Mit einer anderen Frau erwischt!

Wenn das mal nicht den vorweihnachtlichen Haussegen ins Wanken bringt: Ihr Mann wird umgarnt von schönen Frauen, tauscht mit Fans sogar Liebesbriefe aus. Im exklusiven "Closer"-Gespräch berichtet Daniela Katzenberger (31): „Lucas bekommt viele Liebesbriefe. So weit okay. Bis ich gemerkt habe, dass er darauf sogar antwortet. Handschriftlich!“ Klar, dass die Katze ihren Mann direkt zur Rede stellte. Was dann passierte, ist ein Schock für das Paar...

Eifersucht ist für Daniela eigentlich ein Fremdwort

Der selbstbewusste Reality-Star (aktuelle Show „3 Boxen, dein Style“, wochentags, 16 Uhr, RTL II) offenbarte erst vor Kurzem: „Ich weiß, dass Lucas ständig in Kontakt mit anderen Frauen kommt. Ob auf der Bühne, bei Autogrammstunden oder wenn er unsere Tochter Sophia zum Kindergarten bringt. Damit kann ich umgehen und mache mir um unsere Ehe keine Sorgen.“

Auch die ständigen Komplimente, die ihr Mann von weiblichen Fans im Netz erntet – gerne auch mal zweideutige –, lassen die Krallen der Katze eingefahren. „Viele Frauen finden meinen Mann attraktiv. Das nehme ich eher als Kompliment und bin stolz darauf“, erklärt Daniela.

Doch jetzt hat das Ganze eine Dimension erreicht, die sogar die entspannte Daniela aus der Haut fahren lässt. „Letztens kam ich ins Wohnzimmer, und Lucas hat seine Fanpost bearbeitet. Bei ihm schreiben viele Fans noch persönlich und handschriftlich, was ich eigentlich ganz süß finde. Da sind dann viele Herzchen, und ich habe auch einige Liebeserklärungen gelesen. Und Lucas antwortet dann auch immer lieb.“ So weit, so gut! Doch als sich Daniela dann eins von Lucas’ Antwortschreiben durchlas, wollte sie zunächst ihren Augen nicht trauen.

Daniela stellte Lucas zur Rede

„Das war wirklich wie ein Liebesbrief. Es fing an mit ‚Hallo, Süße‘. Ich habe gleich gesagt: ‚Hey, Lucas, jetzt reicht’s. Was soll das? Wie kommst du denn dazu?‘“, schildert Daniela ihre verständliche Reaktion.

Als die 31-Jährige ihren Mann dann mit dem Inhalt seiner Briefe konfrontiert, fällt der jedoch aus allen Wolken. „Er konnte mich gar nicht verstehen und erklärte direkt, dass er mir ja auch diese Fanbriefe offen gezeigt habe. Ja, stimmt. Aber ja nicht seine Antworten.“

Der erste Zorn bei Daniela war zwar schnell verraucht, nachdem sie verstand, dass sich ihr Mann der Wirkung seiner Korrespondenzen gar nicht bewusst war. „Lucas ist mit ganz engem Kontakt zu seinen Fans groß geworden. Sein Papa Costa hat früher wildfremde Menschen, die vorm Haus standen und Fotos machten, zum Frühstück eingeladen. Deshalb hat er das auch nicht so eng gesehen wie ich. Aber es ist ja auch klar, dass viele Fans, mit denen sich Lucas diese Briefe schreibt, dann auf einmal denken: Mein großer Star hat sich in mich verliebt.“

Nachdem sich das Paar über die entsprechenden Namen der „Edelfans“ ausgetauscht hat, wurde sogar noch eine weit größere Gefahr deutlich. „Diejenigen schreiben mir dann nämlich teilweise: ‚Ich bin jetzt mit deinem Mann zusammen, und du kannst einpacken. Ich hasse dich und deine Tochter.‘ Weil Sophia war ja in meinem Bauch und verbindet mich und Lucas.“

Lucas verstand die Brisanz hinter den Liebesbriefen

„Ja, er ist da teilweise zu entspannt und ein bisschen blauäugig. Ich weiß, dass er es nur lieb meint. Aber es schreiben ja nicht immer nur nette Leute. Unter den zahlreichen Fanbriefen sind leider auch mal ein paar Menschen, die sich dann gerne in etwas hineinsteigern“, erklärt Daniela.

Den ersten Zoff und die erste Konfrontation konnte das glückliche Paar zum Glück beilegen. „Schließlich wollen wir beide unser familiäres Glück gegen jedes Störfeuer von außen schützen. Nur man muss das halt auch als solches erkennen.“ Ab sofort möchte sich das Paar gegenseitig noch besser absprechen, um gemeinsam zu entscheiden, wie viel schriftliche Liebe an welcher Stelle am besten ist.