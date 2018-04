Lucas Cordalis: Nach Unfall im Krankenhaus

Fans in Sorge um Lucas Cordalis!

Wie Daniela Katzenberger in einem Video auf Instagram verriet, musste ihr Gatte nach einem Unfall mit Töchterchen Sophia dem Krankenhaus einen Besuch abstatten.

Laut Berichten der Katze kam es bei einem Familiennachmittag im Café zu dem Zwischenfall, als die kleine Sophia mit ihren Händchen so wild an ihrem Vater herumfuchtelte, dass sie ihn versehentlich am Auge erwischte.

Weil die kleine Katze ihren prominenten Papa mit dem Fingernagel so schmerzhaft verletzte, musste der schließlich von Vater Costa Cordalis ins Krankenhaus gebracht werden.

Inzwischen sehe Lucas Cordalis, wie seine Frau den besorgten Followern mitteilt, wie "ein Pirat" aus.

Bleibt zu hoffen, dass der Sänger bald wieder ganz auf den Beinen ist - na dann, gute Besserung!