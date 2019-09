Lucas Cordalis spricht zum ersten Mal über den Tod seines Vaters

Reddit this

Anfang Juli hat Lucas Cordalis einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Sein Vater Costa Cordalis starb im Alter von 75 Jahren im Kreise seiner Familie auf Mallorca. Nun hat der 52-Jährige einen Einblick in die letzten Stunden seines Vaters gewährt...

Nach dem Tod von Costa Cordalis zog sich die Familie um erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück, um in Ruhe den herben Verlust des Familienoberhaupts zu verkraften. Der Musiker ist am 2. Juli nach längeren gesundheitlichen Problemen an Organversagen gestorben.

Bei seinem ersten -Auftritt nach der Trauerphase in der SWR-Sendung „Talk am See mit Gaby Hauptmann“ hat Lucas Cordalis ganz offen über die letzten Stunden seines Vaters berichtet.

Lucas Cordalis: Ein befreiendes Gefühl

So habe er bis zum Schluss an der Seite seines Vaters gewacht: „Meine Mutter war auch noch im Raum. Wir waren zu dritt.“

Als schließlich verstarb, war es für die Anwesenden ein Gefühl der Erleichterung, da der 75-Jährige nun keine Schmerzen mehr erleiden musste. „Es war so, als würde mit seinem letzten Atem auch seine Seele den Raum verlassen. Da darf man dann nicht egoistisch sein, muss ihn loslassen und sagen: 'Geh!’“, erzählte er in der TV-Sendung.

Auch an die Anfänge der gesundheitlichen Schmerzen erinnert sich der Ehemann von nur zu gut. „Eigentlich hat alles angefangen, als er einen Bandscheibenvorfall hatte, den er nicht hatte behandeln lassen. Dann hat er mit Medikamenten und Cortison zwei Jahre lang seine Auftritte durchgezogen und davon hat er sich nie wieder erholt. Er konnte die Nahrung nicht mehr aufnehmen und das hat am Ende dazu geführt, dass seine Organe versagt haben“, schildert er die ausweglose Situation.