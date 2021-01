Lucas Cordalis & Daniela Katzenberger: Große Angst um die kleine Sophia!

Selbst nachts kann es Lucas einfach nicht lassen. Im Bett löffelt der Musiker Schokocreme. "Seine größte Macke sind seine Süßigkeiten", erklärte seine Frau Daniela, laut "Schöne Woche". Doch seit einiger Zeit hängt der Haussegen schief, denn Lucas zieht Sophia da mit rein. Die Fünfjährige wird von Papa munter mit Nougatcreme gefüttert.

Was so harmlos klingt, ist in Wahrheit lebensgefährlich. Denn Zucker macht schnell abhängig, zerstört die Darmflora, schwächt damit das Immunsystem und man wird anfällig für Krankheiten. Zucker macht hyperaktiv, depressiv und fördert Angstzustände. Er kann sogar tödlich sein, da er die Entstehung von Herzerkrankungen, Diabetes Typ 2 und Krebs fördert. Lucas weiß offenbar nicht, was er Sophia und sich damit antut …